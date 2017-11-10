ФОК на стадионе «Витязь» в Вологде обещают начать строить в 2018 году

Строительство ФОКа для игровых видов спорта на базе стадиона «Витязь» в Вологде планируют начать в 2018 году, а не в 2017, как сообщалось ранее. Строительство спортивного ядра с беговыми дорожками на этом стадионе также пока не началось.

Напомним, проект ФОКа предусматривает возведение комплекса для игровых видов спорта и включает в себя универсальный спортивный зал, тренажерный и малый спортивный залы общей вместимостью 92 человека, сообщает сайт областного правительства.

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований местного уровня по игровым видам спорта: мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу.

- Деньги на строительство ФОКа предусмотрены в полном объеме и в областном бюджете, и в федеральном. Общий объем инвестиций – свыше 100 миллионов рублей. Приступить к возведению комплекса планируем в начале 2018 года, - рассказал начальник областного департамента физической культуры и спорта Сергей Фокичев.

Отметим, что в июне 2017 года новостной сайт администрации города Вологда.рф сообщал, что строительство ФОКа на «Витязе» начнется в июле 2017 года:

- «Витязь» находится в ведении области. Строительство ФОКа начнется уже в июле. Сейчас проводится конкурс для определения подрядчика. Завершить строительство планируется в марте 2018 года, а к лету – благоустроить территорию вокруг.

Как сообщал летом сайт областного правительства, к тому времени уже была разработана необходимая проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза:

- Проект привязан к земельному участку и полностью готов к реализации. В 2017 году на эти цели из областного бюджета будет выделено 5 млн. рублей, а на 2018 запланировано выделение оставшейся доли регионального софинансирования. Кроме того, Вологодская область обратилась в Министерство спорта РФ с заявкой на получение федерального финансирования для строительства ФОКа в размере 71 млн. рублей.

Также была информация о том, что, помимо ФОКа, на «Витязе» будет реализован еще один проект – строительство спортивного ядра, в состав которого войдет открытая площадка, круговая легкоатлетическая дорожка, прыжковая яма, а также место для метания снарядов.

«На улице будет располагаться полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием и современные тартановые легкоатлетические дорожки», - рассказал начальник областного Департамента физической культуры и спорта Сергей Фокичев, добавив, что в перспективе к ядру может быть добавлен крытый хоккейный корт.

В апреле 2017 года в пресс-релизе пресс-службы губернатора сообщалось, что спортивное ядро с беговыми дорожками на стадионе «Витязь» начнут строить в 2017 году. Этот проект, по всей видимости, также будет реализован в 2018 году.