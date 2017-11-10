Череповчанка из-за случайно порванной обуви избила 12-летнюю девочку и сорвала с ее шеи крестик

В Череповце следователи начали проверку сообщений СМИ об избиении 12-летней девочки взрослой соседкой. Инцидент произошел 18 августа 2017 года в одном из домов на улице Городецкой города металлургов.

- По данным следствия, 36-летняя местная жительница, используя малозначительный повод, нецензурно ругаясь, применила насилие к 12-летней соседке, сняв с нее обувь и сорвав с шеи крестик. Своими действиями женщина причинила малолетней девочке моральные и физические страдания, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Официальный сайт Череповца сообщает, что конфликт между женщиной и девочкой произошел из-за того, что ребенок случайно наступил на шлепанец соседки. Тот порвался, что привело череповчанку в бешенство. Через неделю соседка подкараулила девочку в подъезде. Нецензурно ругаясь, женщина сорвала с шеи ребенка золотой крестик, а также силой стянула с ног ботинки.

Родители девочки сразу же после инцидента написали заявление в полицию, но в октябре было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В действиях нападавшей не нашли состава преступления.