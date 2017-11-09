В госаптеке, созданной в Вологде для доступности лекарств, оказались одни из самых высоких цен в городе

На этой неделе портал правительства Вологодской области сообщил, что создание единой государственной аптечной сети «Фармация» позволило снизить цены на лекарства. Newsvo решил проверить эту информацию, посетив торговые точки четырех аптечных сетей в Вологде. Вопреки утверждениям чиновников, цены в аптеках «Фармации» оказались одними из самых высоких.

Как сообщает портал областного правительства, предприятие «Фармация» подчиняется правительству Вологодской области:

- В 2014 году Губернатором области было принято решение создать в области государственную аптечную сеть, объединяющую муниципальные фармацевтические организации, для улучшения доступности лекарственных средств с низким уровнем цен и своевременного обеспечению бесплатными лекарствами различных категорий граждан. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 111 аптечных точек, располагающихся во всех районах области, а также в Вологде и Череповце.

Аптеки сети «Фармация» работают в помещениях многих поликлиник Вологды, и пациентам иногда рекомендуют покупать лекарства именно там. Однако вологжане, не привыкшие бросать деньги на ветер, давно заметили, что многие препараты там дороже, чем в других торговых точках.

Корреспондент Newsvo проверил цены на некоторые лекарства в разных аптеках города. Для сравнения мы взяли несколько препаратов, которые были выбраны произвольно, в четырех аптечных сетях, включая «Фармацию», и вот что из этого получилось.

Большинство лекарств в аптеках «Фармации» значительно дороже. Отметим, что чем дороже препарат, тем больше разница в цене с уменьшением в пользу других аптек. Например, для пары «Фармация»-«Максавит» она может составлять около 200 рублей и даже больше, если речь идет об очень дорогих препаратах.

«Фармация» «Антей» «Максавит» «Фарма-центр» Нурофен форте 400 мг, 12 табл., Великобритания 107,5 руб. 101 руб. - - Нурофен 200 мг, 10 табл., (Великобритания) 95,1 руб. 88,7 руб. 85,5 руб. 85 руб. Нурофен экспресс 200мг 8 табл., (Нидерланды /Великобритания) 154,1 руб. 145,5 руб. 129,5 руб. 140 руб. Но-шпа 40 мг 100 табл., Венгрия 243,3 руб. 237,3 руб. 195,5 руб. 225 руб. Но-шпа 40 мг 24 табл., Венгрия 208,9 руб. 122,9 руб. 100,5 руб. 115 руб. Но-шпа 40 мг 6 табл., Венгрия 59,2 руб. 59,3 руб. 53,5 руб. 52 руб. Темпалгин 20 табл., Болгария 115 руб. 116,3 руб. 96 руб. 105 руб. Пенталгин 24 табл., Россия 193 руб. 182,2 руб. 155 руб. 175 руб. Пенталгин 12 табл., Россия 110 руб. 112,10 руб. 92,5 руб. 100 руб. Пенталгин 4 табл., Россия 66 руб. 73,90 руб. 66 руб. - Синупрет Bionorica 50 драже, Германия 394 руб. 369,80 руб. 339 руб. 375 руб. Мезим форте 20 табл., Германия-Россия 79,80 руб. 81 руб. 64 руб. 75 руб. Називин, спрей назальный 0, 05 % 10 мл, Германия 156 руб. 139,90 руб. 137,5 руб. - Линекс форте 14 капсул, Словения 590 руб. 548 руб. 480 руб. 550 руб. Линекс форте 7 капсул, Словения 360 руб. 341,90 руб. 298,5 руб. 350 руб. Компливит кальций форте таблетки жевательные (профилактика и комплексная терапия остеопароза) 30 табл., Россия 224 руб. 209 руб. 122 руб. 210 руб. Компливит для женщин 45+ 30 табл, Россия 332 руб. 316,50 руб. 270,5 руб. 315 руб.

У каждой из этих аптечных сетей в Вологде есть несколько торговых точек. Цены аптечной сети «Антей» в таблице указаны для аптеки на Мира, 80, сети «Фарма-Центр» - на Козленской, 35. У аптечной сети «Максавит» цены на один и тот же препарат могут незначительно различаться в разных филиалах, для таблицы мы брали самую низкую.

Жирным шрифтом в таблице выделена самая низкая цена.