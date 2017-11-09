Капремонты в домах Вологды за 2017 год выполнены на 60%

Капитальные ремонты домов Вологды, запланированные на 2017 год, должны быть завершены в срок до 15 декабря. Однако на сегодняшний день они выполнены только на 60%.

По данным пресс-службы Гордумы, основная часть оставшихся работ – это ремонты крыш, средства на которые были выделены позже, чем основная сумма.

Всего в рамках капремонта в Вологде необходимо обновить 13 кровель. На двух объектах работы уже завершены. В многоэтажке на Пролетарской, 31, ремонт уже в финальной стадии.

На Чехова, 1, где также идет ремонт кровли, жители жалуются на протечки. Как установила комиссия, в состав которой входят городские власти, депутаты Гордумы, представители технадзора, причиной протечек стали не только сложные погодные условия, но и ошибка подрядчика. Исполнитель заверил, что все работы будут выполнены в срок, а недопонимание с жильцами урегулируют.

Отметим, что капитальные ремонты также продолжаются в четырех домах, где используется комплексный подход. Еще в двух высотках готовятся сдавать обновленные лифты.