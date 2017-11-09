В Череповце двое подростков подозреваются в торговле наркотиками

В Череповце двое юношей 17 и 16 лет подозреваются в незаконной торговле наркотиками, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, подростки решили заработать на продаже запрещенных веществ. В октябре 2017 года они через интернет купили наркотик общей массой не менее 25 г. Затем несовершеннолетние подготовили вещество к сбыту, спрятав в условленных местах в жилом секторе Череповца. Однако вместо покупателей наркотики из «закладок» изъяли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств», ведется следствие. Специалисты устанавливают источник сбыта наркотиков.