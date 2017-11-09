Дополнительный авиарейс из Москвы в Вологду запустят с 10 ноября

09.11.2017 [Общество]

Улететь из Москвы в Вологду с 10 ноября можно будет в пятницу вечером. С завтрашнего дня начинает действовать новое расписание полетов «Вологодского авиапредприятия».

Согласно информации, размещенной на сайте авиаперевозчика, теперь каждую пятницу в 17.30 можно улететь из Вологды в Москву, а в 19.00 – из Москвы в Вологду. Билет на одного взрослого обойдется в 5885 рублей.

Напомним, ранее в этом году авиарейсы из Вологды в Москву и обратно выполнялись только по вторникам и четвергам (вылет в столицу в 8 утра, обратно в 19 часов).

 

Тэги: авиаперелеты
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