Здание Вологодского центра помощи детям в Лукьяново передадут в собственность города

09.11.2017 [Общество]

Здание Вологодского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, имени Валерия Гаврилина на Вологодской, 6а в Лукьяново передадут в собственность города. Об этом на своей странице в соцсети написал глава региона Олег Кувшинников.

- Посетил школу №25 в микрорайоне Лукьяново. Рядом со школой располагается Административное здание центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Принял решение о передаче его из областной собственности в городскую. Затем его передадут в пользование школе №25. В нем расположатся начальные классы учебного заведения, - написал Олег Кувшинников.

По словам и.о. мэра Вологды Сергея Воропанова, необходимый ремонт и переезд должны завершить к 1 сентября 2018 года. При этом нынешнее здание начальных классов школы №25 переоборудуют под детский сад.

-  Ориентировочно здесь можно разместить 220 детей. Новое дошкольное учреждение планируется открыть к 1 сентября 2019 года, - отметил Сергей Воропанов.

Напомним, ранее сообщалось, что здание центра помощи детям законсервировано по предписанию Роспотребнадзора из-за протечки кровли. Правда, в департаменте соцзащиты уверяют, что консервация была плановая. Тогда в ответе на наш запрос специалисты департамента соцзащиты сообщили, что здание собираются использовать для жителей микрорайона, не уточнив, в каких целях.

Тэги: детские дома
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