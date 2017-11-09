В Нюксенском районе прокуратура обязала властей ликвидировать три несанкционированные свалки

Три несанкционированные свалки ликвидировали в Нюксенском районе по требованию прокуратуры. Нарушения были выявлены во время проаверки соблюдения природоохранного законодательства в муниципальном образовании Нюксенское.

- Установлено, что на территории указанного муниципального образования размещены 3 несакционированные свалки мусора и бытовых отходов, находящиеся на 132 км. трассы В-Устюг – Вологда: на отвороте с левой стороны, на отдалении 40 м. от дороги; на берегу реки Уфтюга в 60 м. от моста на трассе Нюксеница-Вологда; на участке в юго-восточном направлении на отдалении 400 м. за очистительными сооружениями, слева от дороги, - сообщает областная прокуратура.

Чтобы обязать местных властей, в полномочия которых входит ликвидация несанкционированных свалок, убрать мусор, сотрудники прокуратуры обратились в суд. Однако производство по делу было прекращено в связи с тем, что руководство муниципального образования добровольно выполнило требования ведомства. В данный момент незаконные свалки ликвидированы