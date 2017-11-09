В Череповце скончался подросток, выпавший из окна заброшенного здания

В Череповце скончался 15-летний подросток, выпавший из окна четвертого этажа заброшенного здания. Эту информацию Newsvo подтвердили в региональном управлении следственного комитета.

- Следственным отделом по городу Череповцу в связи со смертью несовершеннолетнего 15 лет возбуждено уголовное дело с целью установления всех обстоятельств получения им смертельной травмы, - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Вологодской области Григорий Шубейкин.

Напомним, вечером 7 ноября спасателям позвонил отец мальчика и сообщил, что подросток позвонил ему, но в трубку были слышны только его стоны. Мужчина смог вычислить, что его ребенок находится на территории завода "Красная звезда". Прибывшие на место спасатели нашли подростка в тяжёлом состоянии рядом с заброшенным зданием. По предварительной версии, мальчик выпал из окна четвёртого этажа.