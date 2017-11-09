Московские музыканты сыграют в Вологде оперу «Евгений Онегин»

09.11.2017 [Культура]

Оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин» в концертном исполнении услышат вологжане 15 ноября. Спектакль начнется в 19 часов в здании музыкального колледжа на улице Горького.

Исполнят произведение «Хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова» (главный дирижер Алексей Петров) и Московский государственный симфонический оркестр.

- В нашем спектакле будет еще одно главное действующее лицо — художник, стараниями которого пушкинские рисунки оживут! В режиме реального времени, на заранее смонтированный видеоряд будут наноситься рисунки в стиле пушкинской графики, образы которых будут сопровождать сценическое действие. Эксклюзивный видеоконтент поможет нам с большей вероятностью погрузить молодых в происходящее на сцене, усилить эмоциональный эффект, подчас показать скрытые смыслы, универсальность и вневременность поднятых Пушкиным и Чайковским тем, поможет им полюбить нашу национальную классику, - рассказывают организаторы.

Информацию о наличии и стоимости билетов можно узнать по телефону 72-83-95

Тэги: опера
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