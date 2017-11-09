Череповчанина, который заживо сжег в дачном домике жену и двоих мужчин, приговорили к 21 году колонии

09.11.2017 [Происшествия]

Вологодский областной суд вынес приговор череповчанину, по вине которого в огне пожара погибли три человека. 36-летнего мужчину приговорили к 21 году колонии строгого режима.

Напомним, рано утром 28 мая в сгоревшем дачном доме у 2 причала ЧМХС-1 в Череповце были обнаружены тела 54-летнего и 46-летнего мужчин, а также 37-летней женщины. Задержанный по «горячим следам» подозреваемый, оказавшийся супругом погибшей женщины, написал явку с повинной и в ходе допроса признался в совершении преступления. Он рассказал, что во время совместного застолья приревновал супругу к одному из мужчин и позднее поджег дом, в котором те спали. Для этого он развел огонь в помещении веранды дома и подпер входную дверь доской, а потом развел огонь в помещении веранды.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и пожарные обнаружили, что дом горит открытым пламенем, часть конструкций уничтожена огнём, спасти людей было невозможно.

- Вину подсудимый признал полностью, дав в ходе предварительного и судебного следствия подробные показания об обстоятельствах преступлений, пояснив, что причиной его действий стала ревность к отношению жены к двум мужчинам, - сообщает областная прокуратура.

Тэги: поджог, ревность, убийство
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей
Дом, которого нет
Вологодская область собирается взять в кредит 1 млрд рублей
В Кичменгско-Городецком районе водитель УАЗа погиб из-за обгонявшего его грузовика
Три «Лексуса» и две «Тойоты» «Стройиндустрии» продадут с торгов 15 ноября
Цифры вместо людей, голень вместо бедра
В администрации Великого Устюга приставы за долги забрали «Toyota Camry»
Любовь с особой жестокостью. Настя
Жители Череповца будут ездить на подержанных трамваях из Москвы
В Череповце возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного в реанимации роддома
09.11.2017 [Происшествия]

Три человека получили травмы в столкновении ВАЗа и маршрутки «Вологда-Грязовец»

983
0
09.11.2017 [Происшествия]

В Вологде пьяный водитель ВАЗа врезался в столб

814
0
08.11.2017 [Экономика]

Три «Лексуса» и две «Тойоты» «Стройиндустрии» продадут с торгов 15 ноября

3959
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Дополнительный авиарейс из Москвы в Вологду запустят с 10 ноября
Здание Вологодского центра помощи детям в Лукьяново передадут в собственность города
В Нюксенском районе прокуратура обязала властей ликвидировать три несанкционированные свалки
В Череповце скончался подросток, выпавший из окна заброшенного здания
Московские музыканты сыграют в Вологде оперу «Евгений Онегин»
Череповчанина, который заживо сжег в дачном домике жену и двоих мужчин, приговорили к 21 году колонии
В Соколе полицейский сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте
 
08.11.2017 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Настя

3138
0
09.11.2017 [БлогоVO]

Гармонь Заволокина

97
0
09.11.2017 [Обзор Прессы]

Ребенку с буллезным эпидермолизом создали новую трансгенную кожу

623
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика