Череповчанина, который заживо сжег в дачном домике жену и двоих мужчин, приговорили к 21 году колонии

Вологодский областной суд вынес приговор череповчанину, по вине которого в огне пожара погибли три человека. 36-летнего мужчину приговорили к 21 году колонии строгого режима.

Напомним, рано утром 28 мая в сгоревшем дачном доме у 2 причала ЧМХС-1 в Череповце были обнаружены тела 54-летнего и 46-летнего мужчин, а также 37-летней женщины. Задержанный по «горячим следам» подозреваемый, оказавшийся супругом погибшей женщины, написал явку с повинной и в ходе допроса признался в совершении преступления. Он рассказал, что во время совместного застолья приревновал супругу к одному из мужчин и позднее поджег дом, в котором те спали. Для этого он развел огонь в помещении веранды дома и подпер входную дверь доской, а потом развел огонь в помещении веранды.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и пожарные обнаружили, что дом горит открытым пламенем, часть конструкций уничтожена огнём, спасти людей было невозможно.