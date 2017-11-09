В Соколе полицейский сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте

09.11.2017 [Происшествия]

В Соколе полицейский за рулем личного автомобиля сбил 49-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте.

Инцидент произошел накануне около шести часов вечера возле дома №64 на улице Советской. По предварительным данным областного УМВД, сержант полиции, сотрудник поста охраны ИВС МО МВД России «Сокольский», управляя личным автомобилем ВАЗ – 2105,  совершил наезд на переходившую дорогу в неустановленном месте женщину. Известно, что полицейский был трезв и ехал по своим делам в свободное от службы время.

По данным ведомства, участок дороги был не освещен, а светоотражающие элементы на одежде женщины отсутствовали. Водитель применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода ему не удалось.

Полицейский незамедлительно вызвал скорую, оказал женщине доврачебную помощь, сообщил о происшествии в дежурную часть, находился рядом с пострадавшей до приезда врачей. Прибывшие на место медики диагностировали у женщины травмы головы и доставили пострадавшую в больницу, где ей назначено стационарное лечение.

- Начальником УМВД России по Вологодской области генерал-майором полиции Виктором Пестеревым назначена служебная проверка. По факту ДТП будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Тэги: полиция, ДТП
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