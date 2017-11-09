Три человека получили травмы в столкновении ВАЗа и маршрутки «Вологда-Грязовец»
ВАЗ и микроавтобус с пассажирами столкнулись накануне утром в Вологодском районе. ДТП произошло около 8.30 на 15 км дороги Вологда-Ростилово.
По данным областного управления ГИБДД, 48-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114, проигнорировав запрещающий знак, пошла на обгон. Легковое авто выехало на полосу встречного движения и врезалось в пассажирский микроавтобус «Форд Транзит».
В итоге маршрутка слетела с дороги в кювет. В аварии пострадали пассажиры микроавтобуса: 49-летний мужчина, 19-летняя девушка и 38-летняя женщина. Всем им было назначено амбулаторное лечение.
«Автобус осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 202 «Вологда-Грязовец», это был его первый рейс в этот день. Водитель забрал пассажиров на автовокзале и поехал. Машина прошла предрейсовый осмотр, все документы в порядке», - рассказали Newsvo в пресс-службе регионального УГИБДД.