Три человека получили травмы в столкновении ВАЗа и маршрутки «Вологда-Грязовец»

09.11.2017 [Происшествия]
Три человека получили травмы в столкновении ВАЗа и маршрутки «Вологда-Грязовец»

ВАЗ и микроавтобус с пассажирами столкнулись накануне утром в Вологодском районе. ДТП произошло около 8.30  на 15 км дороги Вологда-Ростилово.

По данным областного управления ГИБДД, 48-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114, проигнорировав запрещающий знак, пошла на обгон. Легковое авто выехало на полосу встречного движения и врезалось в пассажирский микроавтобус «Форд Транзит».

В итоге маршрутка слетела с дороги в кювет. В аварии пострадали пассажиры микроавтобуса: 49-летний мужчина, 19-летняя девушка и 38-летняя женщина. Всем им было назначено амбулаторное лечение.

«Автобус осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 202 «Вологда-Грязовец», это был его первый рейс в этот день. Водитель забрал пассажиров на автовокзале и поехал. Машина прошла предрейсовый осмотр, все документы в порядке», - рассказали Newsvo в пресс-службе регионального УГИБДД.

Тэги: ДТП
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