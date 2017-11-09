В Вологде пьяный водитель ВАЗа врезался в столб

В Вологде на улице Чернышевского пьяный водитель ВАЗа врезался в столб. ДТП произошло накануне около 16 часов возле дома №113.

По данным областного управления ГИБДД, 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем ВАЗ – 2105, не справился с управлением и врезался опору электропередач. В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка авто – с травмами различной степени тяжести она была доставлена в больницу.

Напомним, что за 10 месяцев 2017 года в Вологде задержали 119 водителей, повторно севших за руль пьяными.