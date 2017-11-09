В Вологде пьяный водитель ВАЗа врезался в столб

09.11.2017 [Происшествия]
В Вологде пьяный водитель ВАЗа врезался в столб

В Вологде на улице Чернышевского пьяный водитель ВАЗа врезался в столб. ДТП произошло накануне около 16 часов возле дома №113.

По данным областного управления ГИБДД, 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем ВАЗ – 2105, не справился с управлением и врезался опору электропередач. В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка авто – с травмами различной степени тяжести она была доставлена в больницу.

Напомним, что за 10 месяцев 2017 года в Вологде задержали 119 водителей, повторно севших за руль пьяными.

Тэги: пьяные водители
Фото областного УМВД
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Дом, которого нет
Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей
Вологодская область собирается взять в кредит 1 млрд рублей
В Кичменгско-Городецком районе водитель УАЗа погиб из-за обгонявшего его грузовика
Цифры вместо людей, голень вместо бедра
Три «Лексуса» и две «Тойоты» «Стройиндустрии» продадут с торгов 15 ноября
В администрации Великого Устюга приставы за долги забрали «Toyota Camry»
На трассе в Шекснинском районе столкнулись пять автомобилей
Жители Череповца будут ездить на подержанных трамваях из Москвы
В Череповце возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного в реанимации роддома
08.11.2017 [БлогоVO]

Московские б/у автобусы и троллейбусы отправляются не в Вологду, а в Калугу

958
0
06.11.2017 [БлогоVO]

Килька в томатном соусе 37 (ВОЛОГДА МОЛОЧНОЕ) 2 ЧАСТЬ

3204
2
02.11.2017 [Обзор Прессы]

20 новых автобусов начали курсировать в Череповце

996
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Три человека получили травмы в столкновении ВАЗа и маршрутки «Вологда-Грязовец»
В Вологде пьяный водитель ВАЗа врезался в столб
В Вологде задержали убийцу женщины, погибшей рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы
Любовь с особой жестокостью. Настя
В Шекснинском районе закрывают пункт почтовой связи в деревне Прогресс
Электронные паспорта всех многоквартирных домов Вологодской области заполнят к 1 декабря
Вологжанин Штефан Рошка завоевал бронзу Кубка России по пауэрлифтингу
 
08.11.2017 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Настя

2179
0
08.11.2017 [БлогоVO]

Советская власть - это ад

604
0
09.11.2017 [Обзор Прессы]

Ребенку с буллезным эпидермолизом создали новую трансгенную кожу

15
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика