В Вологде пьяный водитель ВАЗа врезался в столб
09.11.2017 [Происшествия]
В Вологде на улице Чернышевского пьяный водитель ВАЗа врезался в столб. ДТП произошло накануне около 16 часов возле дома №113.
По данным областного управления ГИБДД, 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем ВАЗ – 2105, не справился с управлением и врезался опору электропередач. В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка авто – с травмами различной степени тяжести она была доставлена в больницу.
Напомним, что за 10 месяцев 2017 года в Вологде задержали 119 водителей, повторно севших за руль пьяными.
Фото областного УМВД
08.11.2017 [БлогоVO]
Московские б/у автобусы и троллейбусы отправляются не в Вологду, а в Калугу
958
0