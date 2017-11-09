В Вологде задержали убийцу женщины, погибшей рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы

09.11.2017 [Происшествия]

В Вологде задержали подозреваемого в убийстве 43-летней ученицы вечерней школы собора Рождества Пресвятой Борогодицы. Им оказался 35-летний ранее судимый мужчина.

- После нескольких дней тщательного осмотра места происшествия и прилегающей к ней территории следователями и следователями-криминалистами с применением криминалистической техники обнаружено и изъято орудие преступления – складной нож с биологическими следами. При экспертном исследовании установлена их принадлежность 35-летнему ранее судимому жителю Вологодской области. В настоящее время подозреваемый задержан, он признал свою причастность к преступлению, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Напомним, вечером 30 октября мужчина с ножом напал на вологжанку, которая около 20 часов вечера выходила с занятий в вечерней школе при соборе. Получив серьезные ранения, она скончалась до приезда «скорой».

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи опровергают причастность задержанного к нападению на девушку, которое произошло 8 октября у перекрестка Пошехонского шоссе и улицы Ярославской.

«Данное преступление также раскрыто, оно совершено иным лицом», - отмечают в СКР.

Тэги: убийство
Фото СУ СК РФ по Вологодской области
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