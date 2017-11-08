Любовь с особой жестокостью. Настя

Наталья Рюмина

Newsvo совместно с фотографом Анастасией Руденко продолжает публиковать истории женщин, которые по разным причинам оказались в местах лишения свободы в Вологде. Все они когда-то выбрали «не тех» мужчин. Кто-то был втянут в наркодиллерские цепочки, кому-то пришлось защищаться от своих мужей с помощью ножа, кто-то стал участником ОПГ. Авторы проекта ни в коем случае не судят героинь. Цель проекта - показать, к чему могут привести «нездоровые» отношения, где присутствует, в том числе, моральное и физическое насилие.

«Дома мы можем выбрать круг общения, как нам общаться, с кем нам жить, а здесь мы ограничены в выборе. Подходит тебе человек - не подходит, ты должен с чем-то мириться, себя постоянно ущемлять. Здесь нет возможности отдыхать, как дома, как мы можем сделать там, съездить на природу, например. Из-за этого постоянное напряжение, но решать вопросы путем конфликта тоже смысла никакого нет», - рассказывает Настя (ред. - имя изменено в соответствии с ФЗ «О СМИ») о жизни в колонии.

Ей нет еще и тридцати. В заключении в Вологде Настя находится уже четыре года. Статья 105 УК - "Убийство".

«У меня уже был такой период в жизни, когда я всего для своего возраста добилась. Была работа, образование, я купила себе квартиру, там сделала ремонт, в планах оставались семья и дети. Есть хороший фундамент. Можно было и к чему-то серьезному прийти. Я познакомилась с Олегом. Мы начали встречаться. Видимо, мой этот настрой, планы на будущее, они, наверное, затмили восприятие реальности. То, что хотела видеть, на самом деле было совершенно другим», - продолжает рассказывать девушка.

Поначалу Олег не проявлял жестокости. Хотелось быстрее все устроить, и молодые люди буквально через пару месяцев стали жить вместе.

«Только на судебном заседании я поняла, что избиения для их семьи - норма. Они спрашивали меня на суде, как я вообще посмела взяться за оружие, кости ведь все целы были… ».

По данным МВД России, в 2016 году в ходе семейных конфликтов в нашей стране пострадали около десяти тысяч женщин. В позапрошлом статистика была такая же.

Первый раз Олег ударил Настю, когда они были на празднике у друзей. Напился и не захотел идти домой, несмотря на то, что девушка его об этом просила. Когда Настя решила его не ждать, молодой человек озверел. Он догнал ее на лестнице и толкнул так, что девушка с нее скатилась.

«Я от него побежала. Он за мной, догнал уже на улице, толкнул, я упала на асфальт, а он сверху навалился, тогда я стала кричать, и какой-то прохожий его оттащил. На следующий день он не помнил ничего о том, что случилось, видя мои разбитые об асфальт ноги. Он постоянно меня унижал, говорил, что я никакая, что я ничего не стою, что никому не нужна».

Настя говорит, что во всем винила себя. Думала, что человек поменяется, что это она делает что-то не так.

«Он выпивал, он никогда не знал меры, ему, если надо было напиться, то так, что он падает, засыпает… Потом я забеременела, но оказалось неудачно. Мне сделали операцию, после операции попросила его остаться со мной. Мне было плохо. Я ждала этого ребенка, хотела его, планировала. А он просто решил пойти гулять».

На Настины просьбы остаться в этот момент с ней ответ последовал незамедлительно. Олег пнул девушку в живот, повалил на пол, стукнул головой об пол. Родители молодого человека на это среагировали спокойно, хотя все видели.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Побои в отношении близких родственников были переведены из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, если такой проступок совершен впервые.

«Его не было три дня, гулял, не отвечал на звонки. Я собрала вещи и ушла. Он захотел вернуть все, один раз даже пришел с цветами. Но периодически злился, писал мне гадости. Писал, что мне так и надо, что я потеряла ребенка. Ставила в черный список. А потом в какой-то момент он стал писать, что ему плохо без меня, что он исправится, изменится, что нам нужно пожениться. Мама сразу сказала, чтобы я даже не думала с ним общаться. Но где-то внутри моя женская вера говорила другое. Что смогу его изменить. Это такой бред. Человек, когда не хочет, он никогда не поменяется»…

Настя простила Олега. Он переехал к ней.

«В тот день был мой день рождения. Мы отметили праздник дома, с родителями, потом с друзьями. Стали собираться с подругами в бар, я попросила у него денег, но он не дал. Тогда взяла из своих запасов. Спросила его: «Тебе что, денег для меня жалко?». Не ожидала, что это фраза выведет его из себя. Он озверел, начал выталкивать меня из моей же квартиры, называть мразью. Толкнул на лестничную площадку, стал закрывать дверь, чтобы я не попала домой».

Настя подставила ногу, чтобы он не закрыл дверь. Олег со всей силы хлопал по ноге девушки дверью. Бил ее об стену, когда у нее получилось зайти в дом.

«Олег это конец, это все, собирай свои вещи, я не знаю, когда сюда приеду, но чтобы тебя дома не было»,- сказала Настя, уезжая.

Возвращаясь домой через несколько часов, Настя была уверена, что Олега уже нет, поэтому не согласилась остаться на ночь у подруги.

«Он успел в одиночку выпить бутылку вина, встретил меня кулаками. Спросила его, что он делает в моей квартире, ведь я просила его уйти. Стала снимать сапоги, он меня толкнул, я упала, пыталась встать. Он стукнул меня об дверь с такой силой, что у меня клочок волос остался в замочной скважине, пыталась полчаса отбиться. Кричала, чтобы он меня оставил».

В дверь звонили соседи, но Олег не давал Насте подойти к двери.

Административная ответственность за побои, совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от 5. до 30 тысяч рублей или обязательных работ на 60−120 часов. Если побои нанесены повторно преследуются по уголовному законодательству в соответствии со статьей 116 УК РФ. За преступление на виновного накладывается штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.

«Потом вроде все затихло, я пыталась пройти в комнату, но Олег снова начал опять швырять. Говорила ему, что напишу на него заявление, что его уволят с работы. Но он еще больше разозлился, сначала говорил, что ненавидит меня, а потом просто молчал и делал свое дело»

Настя не помнит того момента, когда взяла в руки нож.

«Я ему говорила, чтобы не подходил ко мне. И все. Он как-то резко подошел и отошел, а я ничего не поняла. Он стоит на меня смотрит и молчит. Помню его взгляд, он посмотрел и как-то голову вниз опустил. Подбежала к нему, куртку отгибаю, а у него кровь. Сам удар, даже не поняла, как это случилось. Он упал на колени сначала, потом набок. Когда к нему подбежала, поняла, что его ранила, начала вызывать скорую, держала ему рану. Просила его дышать. А потом он потерял сознание»…

Настя не понимала, что это конец. Скорая все не ехала. Пришлось звонить второй раз. В службе сказали, что уже подъехали, просто домофон не работает.

«Я не могла его оставить, он еще дышал. Он хрипел, думала, что там скорая, открыла дверь, а там полиция. Скорой не было. Мы с ними поднялись, они не дали мне к нему подойти. Сказали, что он умер уже. Села на пол в угол, больше даже не смотрела туда. Стали приезжать какие-то люди. Все ходили-ходили»…

От Насти отвернулись все, кому она раньше была нужна.

«У меня работа хорошая была, в крупной фирме, я знала, к чему стремлюсь, к чему иду. Сейчас со мной рядом родители. И подруга. Всего одна. У нее живет мой кот. Мечтаю уехать из своего родного города и найти работу в другом месте. Вообще мечтаю о другой стране».

После происшествия Настя попала в психиатрическую больницу с тревожно-депрессивным расстройством. Она ничего ела, лежала на кровати. Считала, что она не заслуживает того, чтобы жить.

«Мне нужно было, чтобы все было идеально, но такого, к сожалению, не бывают. Нужно просто быть реалистом и рано или поздно уходить от наших иллюзий. Очень трудно учить людей смотреть на чужие ошибки. Я в свое время настаивала на своем, хотя меня предупреждали. Все настолько просто на самом деле. Когда отношения складываются ровно, идут правильно, тогда, наверно, они правильны. Если все не клеится, это уже не то. Глупо надеяться, что когда-то все изменится, где-то там за туманами есть тот огонек.. Его нет. Просто нужно смотреть реально на вещи. Быть сильнее ситуации. Позиция «я что-то изменю» - это позиция слабого человека, позиция сильного человека – ставить точку и идти дальше. А не топтаться на одном месте и ждать, что из земли сейчас будет фонтаном бить ключ. Пока человек сам не захочет, он никогда не изменится, и мнить себя Богом не надо. Если понимаешь, что может быть еще хуже, нужно бежать от этого. Сейчас бы мое сознание в то время... Ничего этого не было».

Настя постоянно думает о том, что совершила.

«Это всегда, навсегда останется со мной. Как с этим жить? Я не знаю».

От редакции:

Выражаем благодарность управлению ФСИН России по Вологодской области за помощь в организации проекта.