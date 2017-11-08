В Шекснинском районе закрывают пункт почтовой связи в деревне Прогресс

В деревне Прогресс Шекснинского района собираются закрыть пункт почтовой связи. Представители «Почты России» говорят, что их услуги в населенном пункте не пользуются популярностью, а жители боятся, что за пенсией теперь придется ездить в райцентр.

Как сообщает районная газета «Звезда», администрация Никольского сельского поселения уже получила уведомление о том, что УФПС по Вологодской области намерено расторгнуть договор аренды помещения, в котором сейчас находится отделение связи.

- Нам кажется, что все делается умышленно. Первоначально убрали операционное окно, перестали принимать от населения платежи, сократили ставку оператора связи. Раньше придем за пенсией и сразу по счетам оплату внесем, - делятся пенсионеры Прогресса. - Теперь нам придется добираться в Шексну – 50 рублей за автобус, в банках комиссия по всем платежам, на почте толкучка – не выдержим. Пенсию на банковскую карту перевести, чтобы не ждать почтальона целыми днями, так нет у нас терминала, чтобы ее снять, да и многим старым людям разобраться с современными технологиями не под силу. Кто-то боится мошенников. Сейчас почтовое отделение у нас работает с 9.00 до 12.00 – приходим получить письма, платежки, пенсии, затем почтальон Елена Витольдовна Коркина разносит почту по домам. Ей мы доверяем!

В ответ на запрос шекснинских журналистов пресс-служба УФПС Вологодской области – филиал ФГУП «Почта России» сообщила, что Прогресс относится к зоне обслуживания отделения почтовой связи Шексна, 162560. Пункт почтовой связи в деревне был операционным окном этого отделения.

- В связи с тем, что услуги почтовой связи не востребованы населением в достаточной мере, пункт почтовой связи имеет отрицательную рентабельность, содержать нерентабельный объект экономически не целесообразно. Получение комиссии при приеме коммунальных платежей не покрывает расходов на содержание ППС. Доставка пенсий, пособий, периодических печатных изданий и почтовых отправлений населению осуществляется почтальоном ОПС Шексна, 162560, - говорится в ответе «Почты России».

Отметим, что на территории сельского поселения Никольское находится 21 деревня, в них проживают 1100 человек, из них 210 пенсионеров. 187 человек получают пенсию на почте. Наибольшая часть населения проживает в деревнях Прогресс и Костинское - 801 человек. «Звезда» пишет, что для людей закрытие почтового отделения станет настоящей бедой.