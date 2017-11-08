Электронные паспорта всех многоквартирных домов Вологодской области заполнят к 1 декабря

Электронные паспорта всех многоквартирных домов Вологодской области должны быть готовы к 1 декабря 2017 года. Такую задачу поставил перед местными властями глава региона Олег Кувшинников.

Данные о техническом состоянии многоквартирных домов, предоставляемые властями района или городского округа, вносятся в автоматизированную систему управления ЖКХ «Капитальный ремонт». Они являются основанием для определения очередности проведения капитального ремонта в домах, включенных в областную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

- В части заполнения общей информации, т.е. всех атрибутов электронного паспорта многоквартирного дома, в целом по области показатель составил 58,86%. Максимального показателя заполнения общих атрибутов достиг Усть-Кубинский район – 95,75%, минимальный показатель заполнения, 15,9%, - Вытегорский район, - рассказал замгубернатора Виталий Тушинов.

В целом, низкий процент заполнения электронных паспортов по итогам мониторинга показали: Бабаевский, Верховажский, Грязовецкий, Кадуйский, Никольский, Сокольский, Череповецкий и Шекснинский районы, Вологда и Череповец - их показатели не превысили 50% заполнения данных по домам, включенных в Областную программу.

Средний показатель заполнения обязательных атрибутов (это 241 параметр) по области составил 66,45%. В этой сфере лидерами являются Кичменгско-Городецкий район (99,27%), Усть-Кубинский район (98,89% заполнения), Сямженский район (98,84%), Нюксенский район (98,69%). В аутсайдерах остаются Вытегорский район (22,32%), Великоустюгский район(30,26%), Вожегодский район (34,99%), Сокольский район (37,38%).

Глава региона Олег Кувшинников раскритиковал работу районных властей по формированию электронных паспортов многоквартирных домов и дал поручение провести служебные расследования. Он также подчеркнул, что до 1 декабря работа по формированию электронных паспортов должна быть полностью завершена – все данные должны быть занесены в систему.

Ознакомиться с электронными паспортами многоквартирных домов можно на сайте «ГИС ЖКХ».