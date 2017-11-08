Вологжанин Штефан Рошка завоевал бронзу Кубка России по пауэрлифтингу

С 1 по 7 ноября в Сочи прошел Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В федеральном центре единоборств "Юг Спорт" собрались 135 атлетов из 40 регионов страны.

Штефан Рошка из Вологодской области занял третье место в весовой категории до 80 килограммов, пропустив вперед только мастеров спорта из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО.

В это же время в Сочи также состоялся Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых). 72 атлета (26 женщин и 46 мужчин) боролись за 19 комплектов медалей. Вологодскую область представлял Сергей Грачёв из Вытегры. В своей весовой категории Сергей занял третье место, сообщает спорт-центр35.рф.