Вологжанин Штефан Рошка завоевал бронзу Кубка России по пауэрлифтингу

08.11.2017 [Спорт]

С 1 по 7 ноября в Сочи прошел Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В федеральном центре единоборств "Юг Спорт" собрались 135 атлетов из 40 регионов страны.
Штефан Рошка из Вологодской области занял третье место в весовой категории до 80 килограммов, пропустив вперед только мастеров спорта из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО.

В это же время в Сочи также состоялся Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых). 72 атлета (26 женщин и 46 мужчин) боролись за 19 комплектов медалей. Вологодскую область представлял Сергей Грачёв из Вытегры. В своей весовой категории Сергей занял третье место, сообщает спорт-центр35.рф.

Тэги: пауэрлифтинг
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Republic: Мужчина, совершивший теракт в Нью-Йорке, перед отъездом в США жил в Вологде
Дом, которого нет
В Кичменгско-Городецком районе водитель УАЗа погиб из-за обгонявшего его грузовика
Вологодская область собирается взять в кредит 1 млрд рублей
Цифры вместо людей, голень вместо бедра
На трассе в Шекснинском районе столкнулись пять автомобилей
В администрации Великого Устюга приставы за долги забрали «Toyota Camry»
Жители Череповца будут ездить на подержанных трамваях из Москвы
Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей
В Череповце возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного в реанимации роддома
07.11.2017 [Общество]

Закупка низкопольных автобусов в Вологде откладывается: УФАС выявило нарушения

1739
1
07.11.2017 [Общество]

Госконтракт на строительство первого этапа нового моста через Шексну в Череповце заключили с АО «ВАД»

1868
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Любовь с особой жестокостью. Настя
В Шекснинском районе закрывают пункт почтовой связи в деревне Прогресс
Электронные паспорта всех многоквартирных домов Вологодской области заполнят к 1 декабря
Вологжанин Штефан Рошка завоевал бронзу Кубка России по пауэрлифтингу
ООО «Кубенское-Ресурс» и ООО «Тепловодоресурс» могут стать банкротами
Переезд Камерного театра в «Салют»: общественный совет одобрил, кинотеатр молчит
В Вологодской области приняли госпрограмму сохранения объектов культурного наследия до 2025 года
 
08.11.2017 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Настя

390
0
08.11.2017 [БлогоVO]

Советская власть - это ад

275
0
08.11.2017 [Обзор Прессы]

Вологодский архитектор строит в Сазонове Московский Кремль

142
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика