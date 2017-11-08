ООО «Кубенское-Ресурс» и ООО «Тепловодоресурс» могут стать банкротами

ПАО «Вологдаэнергосбыт» направило в арбитражный суд заявление о введении процедуры банкротства в отношении ООО «Кубенское-Ресурс» и ООО «Тепловодоресурс». Как поясняют на предприятии, эта мера была вынужденной:

- Эти теплоснабжающие организации работают на территории Вологодского района, эксплуатируют находящееся в муниципальной собственности имущество. Задолженность за электроэнергию ООО «Кубенское-Ресурс» и ООО «Тепловодоресурс» превысила 2,6 и 3,3 млн. рублей соответственно. Предприятия не рассчитались за электроэнергию, потребленную еще в прошлый отопительный период, у ООО «Тепловодоресурс» долг копится с апреля 2017 года. У ООО «Кубенское-Ресурс» задолженность с марта 2017 года.

Решения трех судов о взыскании задолженности с ООО «Тепловодоресурс» в пользу поставщика электроэнергии были не исполнены. Денежные средства удалось списать частично лишь по исполнительным листам. ООО «Кубенское-Ресурс» задолженность по решению суда также не погасило. При этом предприятия продолжают накапливать новые долги, пользуясь статусом неотключаемых.

В ПАО «Вологдаэнергосбыт» подчеркивают, что эта мера была вынужденной:

«Денежные средства необходимы в первую очередь для расчетов гарантирующего поставщика с территориальными сетевыми организациями с целью поддержания энергетического оборудования в работоспособном состоянии и обеспечения энергетической безопасности региона в осенне-зимний период,» - говорит заместитель директора ПАО «Вологдаэнергосбыт Игорь Слободин.

В целом долги предприятий ЖКХ Вологодской области за электроэнергию превышают 164,7 млн. рублей, долги управляющих компаний – 461,7 млн. рублей. Информация о самых проблемных должниках за электроэнергию, к которым также могут быть применены любые меры воздействия, предусмотренные законодательством, размещена на официальном сайте энергокомпании.