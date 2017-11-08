Переезд Камерного театра в «Салют»: общественный совет одобрил, кинотеатр молчит

Общественный совет Вологды одобрил переезд Камерного театра в здание кинотеатра «Салют» на улице Ленина. Участие в обсуждении, которое состоялось на прошлой неделе, приняли руководство театра и представители городских властей, сообщает пресс-служба городской администрации.

- В большом зале можно разместить более 200 зрителей, фойе первого зала будет обслуживаться пополам, а малый зал предлагаем по-прежнему использовать «Киноцентру», - сказал начальник управления культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды Николай Дьяков. – Здание полностью отдать невозможно, так как для полноценной работы киноцентра, который сейчас объединяет «Салют» и «Ленком», необходимо несколько залов.

По словам членов общественного совета, переезд Камерного театра может быть выгоден и «Салюту»: это привлечет новых зрителей. На встрече обсуждалась возможность создания единого культурного центра, но актеры выступили с предложением выделить больше площадей, ведь, помимо зала, им нужны помещения для хранения реквизита

- Театр - это не только сцена, зрительный зал и гардероб. На каждые 100 кв. м для гостей нужно еще 100 кв. м для подсобных помещений. Театр – это производство, где хранятся декорации и костюмы, работают актеры и администрация. Кроме того, в театр должно быть приятно зайти зрителю, - отметил руководитель Камерного драматического театра Яков Рубин.

По словам председателя городского Общественного совета Игоря Павлова, вопрос с подсобными помещениями для театра будет решен.

В администрации «Салюта» как-либо прокомментировать корреспонденту Newsvo возможный переезд отказались, сославшись на то, что окончательное решение пока не принято, и кинотеатр работает в штатном режиме.

Ранее в соцсетях появилось анонимное обращение, написанное от имени сотрудников «Салюта», которые высказывались против переезда Камерного театра к ним в здание.

- Если Камерный театр займет весь второй этаж (как писали недавно в газете), а это большой зал, то самому кинотеатру останется только один малый, а это грозит потерей зрителя и убытками. Ведь это детский кинотеатр, куда приходят школы и детские учреждения смотреть фильмы по школьной программе, человек по 100-150, а малый зал рассчитан только на 60, - говорится в публикации.

Кроме того, сотрудники не уверены, что Камерный театр будет оплачивать все счета, арендную плату и другие сопутствующие расходы по содержанию здания.