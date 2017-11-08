В Вологодской области приняли госпрограмму сохранения объектов культурного наследия до 2025 года

Правительство Вологодской области в конце октября утвердило региональную государственную программу «Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)». Ее принятие было инициировано Комитетом по охране объектов культурного наследия.

- Целью государственной программы является обеспечение сохранности, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия и объектов, составляющих предмет охраны исторических поселений, расположенных на территории Вологодской области, - сообщает сайт областного правительства.

По данным чиновников, на сегодняшний день техническое состояние существенной части объектов культурного наследия (их в регионе более 2 тысяч) «все ещё требует принятия серьезных мер по их сохранению». Отмечается, что наиболее подвержены риску утраты памятники деревянного зодчества и объекты культурного наследия, являющиеся многоквартирными жилыми домами, особенно расположенные в малых городах и сельской местности.

- В настоящее время свыше 80 памятников истории и архитектуры федерального и регионального значения нуждаются в проведении срочных ремонтно-реставрационных работ. В этой связи особо остро встает вопрос необходимости привлечения внебюджетных средств для проведения работ по сохранению, в том числе на основе коммерциализации объектов культурного наследия и других объектов, входящих в предмет охраны исторических поселений. Требует решения проблема пустующих объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности, - сообщает сайт правительства.

Отдельным направлением работы, согласно программе, является снятие риска утраты памятников археологии. Для решения этой задачи планируется археологическое обследование территорий населенных пунктов, проведение аварийно-спасательных работ по сохранению объектов археологического наследия на участках, где существует угроза нарушения их сохранности.

Важными, по мнению авторов программы, также являются вопросы популяризации объектов культурного наследия, расширения права доступа граждан к информации об объектах и предмету их охраны, а также популяризации труда профессионалов, занятых в сфере их сохранения.