В Череповце 15-летний подросток выпал из окна четвёртого этажа заброшенного здания
В Череповце 15-летний подросток выпал из окна четвёртого этажа заброшенного здания.
Инцидент произошел накануне вечером в переулке Ухтомского.
- В 18:20 поступил вызов. Звонивший рассказал, что ему позвонил сын, в трубку слышен его стон. Что ему удалось, как мы поняли с помощью специальной компьютерной программы, установить место расположения сына - территория завода "Красная звезда" и он попросил нас найти его. На место происшествия выехали две группы спасателей. Ребёнка нашли в тяжёлом состоянии рядом с заброшенным зданием и вызвали реанимобиль. По предварительной версии, подросток выпал из окна четвёртого этажа,- рассказали в пресс-службе УМЧС Череповца.
Папа подростка пояснил, что сын - "домашний" ребёнок. Что он делал на пустыре, предстоит выяснить. Когда приехали спасатели, подросток был один.