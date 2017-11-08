В Череповце 15-летний подросток выпал из окна четвёртого этажа заброшенного здания.

Инцидент произошел накануне вечером в переулке Ухтомского.

- В 18:20 поступил вызов. Звонивший рассказал, что ему позвонил сын, в трубку слышен его стон. Что ему удалось, как мы поняли с помощью специальной компьютерной программы, установить место расположения сына - территория завода "Красная звезда" и он попросил нас найти его. На место происшествия выехали две группы спасателей. Ребёнка нашли в тяжёлом состоянии рядом с заброшенным зданием и вызвали реанимобиль. По предварительной версии, подросток выпал из окна четвёртого этажа,- рассказали в пресс-службе УМЧС Череповца.