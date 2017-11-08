В Вологде пройдет творческий вечер Анатолия Ехалова

В ДК ПЗ пройдёт творческий вечер Анатолия Ехалова "Своим умом". Героями представления станут спортсмены, музыканты, поэты и мастера народных промыслов.

В частности, перед зрителями выступят создатель музея деревянной лодки в Белозерске, резчик по дереву Михаил Столяров,гармонист, основатель легендарной артели кулачных бойцов Виктор Соловьёв и другие.

Так, рекордсмен мира по обратному бегу Валентин Самсонов прочитает стихи собственного сочинения по мотивам "Тихого Дона" Михаила Шолохова и "Войны и мира" Льва Толстого, а Качаловы-Войцеховские презентуют фрагмент будущего фильма о восстановлении ими старинной усадьбы под Бабаево.

Начало творческого вечера 10 ноября в 18:00.

Перед представлением в фойе ДК будут работать мастер-классы мастеров народных промыслов.