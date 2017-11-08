В Тотемском районе осудили двух жителей Тверской области, укравших из храма икону стоимостью 1,2 млн рублей

В Тотемском районе вынесли приговор двум жителям Тверской области, которые украли иконы из сельского храма. Одна из них оказалась особенно ценной.

- Судом установлено, что обвиняемые, вступив в предварительный сговор, в ноябре 2016 года незаконно проникли в храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный в д. Устье Тотемского района, откуда похитили 6 икон, принадлежащих местной религиозной организации, которыми распорядились по собственному усмотрению, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Среди похищенного имущества была икона, которая оценена экспертом в 1,2 млн. рублей, а также икона, имеющая особую историческую, научную и культурную ценность. Известно, что обе они были проданы, поиск похищенного продолжается до сих пор.

Суд назначил обоим мужчинам наказание в виде лишения свободы (6 лет и 4,5 года) с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.