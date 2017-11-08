В Тотемском районе осудили двух жителей Тверской области, укравших из храма икону стоимостью 1,2 млн рублей

08.11.2017 [Происшествия]

В Тотемском районе вынесли приговор двум жителям Тверской области, которые украли иконы из сельского храма. Одна из них оказалась особенно ценной.

- Судом установлено, что обвиняемые, вступив в предварительный сговор, в ноябре 2016 года незаконно проникли в храм Покрова Пресвятой Богородицы,  расположенный в д. Устье Тотемского района, откуда похитили 6 икон, принадлежащих местной религиозной организации, которыми распорядились по собственному усмотрению, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Среди похищенного имущества была икона, которая оценена экспертом в 1,2 млн. рублей, а также икона, имеющая особую историческую, научную и культурную ценность. Известно, что обе они были проданы, поиск похищенного продолжается до сих пор.

Суд назначил обоим мужчинам наказание в виде лишения свободы (6 лет и 4,5 года) с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

Тэги: кража, иконы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Republic: Мужчина, совершивший теракт в Нью-Йорке, перед отъездом в США жил в Вологде
Дом, которого нет
В Чагоде КамАЗ, груженный асфальтом, провалился под землю
В Кичменгско-Городецком районе водитель УАЗа погиб из-за обгонявшего его грузовика
Цифры вместо людей, голень вместо бедра
Вологодская область собирается взять в кредит 1 млрд рублей
На трассе в Шекснинском районе столкнулись пять автомобилей
Жители Череповца будут ездить на подержанных трамваях из Москвы
В Череповце возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного в реанимации роддома
«Магистраль» оштрафуют за неубранные от снега улицы Вологды
08.11.2017 [Общество]

Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей

612
0
08.11.2017 [Экономика]

Три «Лексуса» и две «Тойоты» «Стройиндустрии» продадут с торгов 15 ноября

959
0
07.11.2017 [Экономика]

Вологодская область собирается взять в кредит 1 млрд рублей

3097
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде пройдет творческий вечер Анатолия Ехалова
В Тотемском районе осудили двух жителей Тверской области, укравших из храма икону стоимостью 1,2 млн рублей
В Вологде меняют знаки пешеходных переходов возле школ и детсадов
Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей
В Тотьме безработный напал на пенсионера и пытался отобрать деньги
В Кирове убили 23-летнюю студентку из Великого Устюга
Житель Кичменгского Городка поссорился в кафе со знакомым и порезал ему шею разбитой бутылкой
 
04.11.2017 [Общество]

Дом, которого нет

4678
0
08.11.2017 [БлогоVO]

Ленин только что прибыл из своего убежища

70
0
07.11.2017 [Обзор Прессы]

Офшорной тайны больше нет

536
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика