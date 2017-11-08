В Вологде меняют знаки пешеходных переходов возле школ и детсадов

08.11.2017 [Общество]
В Вологде меняют знаки пешеходных переходов возле школ и детсадов

600 дорожных знаков, которые пришли в негодность (выцвели или были испорчены вандалами), заменили в Вологде в этом году. Работы выполняет МБУ «Дорремстрой».

По словам специалистов предприятия, отдельно ведется работа по замене знаков возле образовательных учреждений.

- В 2016 году были внесены изменения в стандарт по дорожным знакам, и вот уже второй год в Вологде ведется замена «обычных» дорожных знаков на знаки на флуоресцентной основе. Это знаки «Пешеходный переход» и «Дети», которые ставятся возле школ, возле детских садов, учреждений дополнительного образования. У новых знаков сделана окантовка желто-зеленоватого цвета, и поэтому они выделяются на фоне других. Всего заменено уже 686 знаков «Пешеходный переход» и 216 знаков «Дети». В 2018 году планируется замена 250 знаков одного типа и 10 другого, - говорит начальник участка МБУ «Дорремстрой» по содержанию технических средств организации дорожного движения Дмитрий Кундин.

Кроме того, в этом году в Вологде специалисты муниципального предприятия нанесли 32 000 кв. метров дорожной разметки лакокрасочными материалами и 7 000 кв. метров – с помощью термопластичных материалов.

- Лакокрасочные материалы менее износостойкие, поэтому, в основном, ими наносятся продольные линии разметки: двойная сплошная, прерывистая. На них машины меньше заезжают. Пешеходные переходы стараемся, по возможности, наносить термопластичными материалами, - рассказывает Дмитрий Кундин.

Отдельная сфера деятельности «Дорремстроя» - содержание светофорных объектов. Специалисты именно этого предприятия выезжают на место, если светофор не работает, очищают линзы от грязи, обслуживают электронику.

Тэги: дорремстрой
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