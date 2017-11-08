Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей

08.11.2017 [Общество]
Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей

В Вологде продали историческое здание на Набережной VI Армии, 125. Вместе с земельным участком площадью 1034 кв.м. оно досталось за 7,1 млн рублей учредителю и директору ООО «Магистраль» Павлу Волкову.

Кроме него, в аукционе приняли участие еще два предпринимателя - Эльбрус Карсанов и Алексей Шевелев. Согласно документации аукциона, предложений с ценой от Карсанова не поступило, а Шевелев предложил купить здание за 6,5 млн рублей. Начальная цена продажи составляла 6,1 млн рублей, в том числе цена здания – 2,1 млн рублей, земельного участка – 4 млн рублей.

Двухэтажное здание площадью 396,8 кв. м. является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому собственник обязан соблюдать охранные обязательства и содержать дом в надлежащем виде. В частности, до 30 декабря 2019 года нужно разработать научно-проектную документацию по сохранению дома, до 30 декабря 2018 года – заменить пластиковые оконные проемы на деревянные.

Проданное здание - памятник архитектуры XVIII века. Раньше там размещался военный комиссариат Вологды и Вологодского района.

Тэги: памятники архитектуры, ООО Магистраль
Фото: vologda.4geo.ru
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Republic: Мужчина, совершивший теракт в Нью-Йорке, перед отъездом в США жил в Вологде
Дом, которого нет
В Чагоде КамАЗ, груженный асфальтом, провалился под землю
В Кичменгско-Городецком районе водитель УАЗа погиб из-за обгонявшего его грузовика
Цифры вместо людей, голень вместо бедра
Вологодская область собирается взять в кредит 1 млрд рублей
На трассе в Шекснинском районе столкнулись пять автомобилей
Жители Череповца будут ездить на подержанных трамваях из Москвы
В Череповце возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного в реанимации роддома
«Магистраль» оштрафуют за неубранные от снега улицы Вологды
06.11.2017 [БлогоVO]

Килька в томатном соусе 37 (ВОЛОГДА МОЛОЧНОЕ) 2 ЧАСТЬ

2846
2
03.11.2017 [БлогоVO]

Чтобы троллейбус радовал вологжан

3240
4
02.11.2017 [Обзор Прессы]

20 новых автобусов начали курсировать в Череповце

912
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде пройдет творческий вечер Анатолия Ехалова
В Тотемском районе осудили двух жителей Тверской области, укравших из храма икону стоимостью 1,2 млн рублей
В Вологде меняют знаки пешеходных переходов возле школ и детсадов
Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей
В Тотьме безработный напал на пенсионера и пытался отобрать деньги
В Кирове убили 23-летнюю студентку из Великого Устюга
Житель Кичменгского Городка поссорился в кафе со знакомым и порезал ему шею разбитой бутылкой
 
04.11.2017 [Общество]

Дом, которого нет

4678
0
08.11.2017 [БлогоVO]

Ленин только что прибыл из своего убежища

70
0
07.11.2017 [Обзор Прессы]

Офшорной тайны больше нет

535
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика