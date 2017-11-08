Директор «Магистрали» купил памятник архитектуры в центре Вологды за 7 млн рублей

В Вологде продали историческое здание на Набережной VI Армии, 125. Вместе с земельным участком площадью 1034 кв.м. оно досталось за 7,1 млн рублей учредителю и директору ООО «Магистраль» Павлу Волкову.

Кроме него, в аукционе приняли участие еще два предпринимателя - Эльбрус Карсанов и Алексей Шевелев. Согласно документации аукциона, предложений с ценой от Карсанова не поступило, а Шевелев предложил купить здание за 6,5 млн рублей. Начальная цена продажи составляла 6,1 млн рублей, в том числе цена здания – 2,1 млн рублей, земельного участка – 4 млн рублей.

Двухэтажное здание площадью 396,8 кв. м. является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому собственник обязан соблюдать охранные обязательства и содержать дом в надлежащем виде. В частности, до 30 декабря 2019 года нужно разработать научно-проектную документацию по сохранению дома, до 30 декабря 2018 года – заменить пластиковые оконные проемы на деревянные.

Проданное здание - памятник архитектуры XVIII века. Раньше там размещался военный комиссариат Вологды и Вологодского района.