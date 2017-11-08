В Тотьме безработный напал на пенсионера и пытался отобрать деньги

08.11.2017 [Происшествия]

В Тотьме полицейские задержали подозреваемого в нападении на 77-летнего пенсионера. Инцидент произошел накануне около трех часов дня на улице Урицкого районного центра.

К полицейским обратилась продавец магазина. Женщина рассказала, что неподалеку от торговой точки молодой человек пытался отобрать деньги у пожилого мужчины.

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили подробности происшествия. Злоумышленник стоял в очереди за пожилым посетителем, пока тот расплачивался на кассе за покупки. Затем вышел за ним, догнал, стал наносить удары и требовать отдать ему деньги. Окрик женщины, увидевшей происходившее, спугнул мужчину, и он убежал, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Правоохранители в тот же день установили личность подозреваемого в совершении преступления, им оказался 26-летний безработный. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия».

Тэги: нападение, грабеж, пенсионеры
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