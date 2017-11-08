В Кирове убили 23-летнюю студентку из Великого Устюга

5 ноября в Кирове обнаружили тело 23-летней студентки из Великого Устюга. Девушку нашли в квартире, которую она снимала в одном из домов на улице Московской: на ее шее была колото-резаная рана.

Портал progorod43.ru сообщает, что устюжанка училась на шестом курсе медицинского университета, в квартире жила вместе со своим молодым человеком.

- У девушки вырубило пробки, она решила выйти в подъезд и проверить их. Девушка открыла дверь, на нее накинулся мужчина и перерезал ей горло, - рассказали журналистам жители дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователями проведен тщательный осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.