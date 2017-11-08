Житель Кичменгского Городка поссорился в кафе со знакомым и порезал ему шею разбитой бутылкой

В Кичменгском Городке двое пьяных мужчин поссорились в кафе: один из них порезал шею другому разбитой бутылкой.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября в одном из кафе райцентра. По версии следствия, между двумя его пьяными посетителями произошла ссора.

- В ходе нее 26-летний мужчина ударил осколком от разбитой бутылки 34-летнего знакомого, причинив ранение шеи. После чего насильственные действия были пресечены другими посетителями кафе, а потерпевший госпитализирован, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», ведется следствие. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.