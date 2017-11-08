В Череповце «ГАЗель» сбила пьяного пешехода
08.11.2017 [Происшествия]
В Череповце «ГАЗель» сбила перебегавшего дорогу в неположенном месте пьяного пешехода.
По данным областного ГИБДД, инцидент произошел накануне около 20.30 возле дома №76 на улице Ленина города металлургов. Водитель ГАЗ – 3302, совершил наезд на 58-летнего пьяного череповчанина, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу.
Фото управления ГИБДД
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