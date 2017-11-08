Три «Лексуса» и две «Тойоты» «Стройиндустрии» продадут с торгов 15 ноября

08.11.2017 [Экономика]

Арестованные автомобили «Стройиндустрии» начали продавать с торгов. Согласно информации, размещенной на сайте Росимущества, на 15 ноября назначена продажа трех «Лексусов», «Тойоты Ленд Крузер» и «Тойоты Камри».

Так, начальная цена двух «Лексусов LX 570» 2008 года выпуска -  2 172 380 рублей за каждый. А вот «Лексус RX 350» предлагают купить в два раза дешевле – за 1 020 464 рубля. «Тойоту Ленд Крузер» 2008 года предлагают приобрести за 1 276 760 рублей, «Тойоту Камри» 2010 года – за 760 274 рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 ноября, в кабинете 508 на Пушкинской, 25. Дополнительная информация по телефону (8172) 76-69-41.

Напомним, ранее и.о. мэра Сергей Воропанов заявил, что все имущество предприятия, которое оно сможет продать, чтобы заплатить часть долгов, оценивают примерно в 200 млн рублей. При этом долги по зарплате застройщика составляют около 110 млн рублей, примерно такую же сумму «Стройиндустрия» задолжала по налогам.

Тем временем компания, страховавшая квартиры дольщиков, через суд пытается оспорить договоры, заключенные со «Стройиндустрией».

Тэги: Стройиндустрия, торги
Сюжет: банкро
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