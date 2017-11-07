Вологодская область собирается взять в кредит 1 млрд рублей

07.11.2017 [Экономика]

1 млрд рублей планирует привлечь на условиях кредита правительство Вологодской области. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает Интерфакс.

О проведении двух аукционов на привлечение кредитных линий объявил комитет госзаказа Вологодской области. Размеры кредитных линий - 700 млн и 300 млн рублей соответственно. Срок кредитования по каждой из линий - три года. По условиям закупки, процентная ставка за пользование средствами не должна превышать 9,9%.

Деньги планируют потратить на покрытия дефицита областного бюджета, а также госдолга. Аукцион намечен на 30 ноября, заявки принимаются до 24 ноября.

По состоянию на 1 июля 2017 года объем государственного долга области составлял 31,2 млрд рублей или 70% к плановому объему налоговых и неналоговых доходов на текущий год. За 2014-2016 годы Вологодская область получила бюджетные кредиты на сумму 20,7 млрд рублей, в 2017 году – еще на 6 млрд.

На этот раз речь идет о коммерческих кредитах, они менее выгодны, чем бюджетные. Как сообщала сообщает пресс-служба правительства Вологодской области в июле 2017 года, на сегодня в структуре госдолга области бюджетные кредиты составляют 70%, еще 30% - это коммерческие кредиты, госгарантии и облигационные займы.

 

Тэги: кредиты, госдолг, бюджет
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