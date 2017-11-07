«Северсталь» одержала две победы в Регулярном чемпионате КХЛ

07.11.2017 [Спорт]
«Северсталь» одержала две победы в Регулярном чемпионате КХЛ

В минувшие выходные череповецкая «Северсталь» одержала две победы в Регулярном чемпионате КХЛ. Соперниками череповчан стали минское и московское «Динамо».

4 ноября череповчане играли в Минске. Счет в этом матче в середине первого периода открыл Александр Евсеенков. В третьем периоде Сергей Монахов удвоил преимущество «Северстали». Спустя минуту «Динамо» удалось отыграть одну шайбу, установив тем самым окончательный счет - 2:1.

6 ноября «Северсталь» провела ещё один матч - против московского «Динамо». «Динамовцам» удалось первым забросить шайбу, но после того, как арбитры по просьбе главного тренера «Северстали» Александра Гулявцева посмотрели видеоповтор на предмет вне игры, гол был отменен. А уже через пару минут череповчане забросили единственную шайбу в этом матче. Гол на свой счет записал Олег Яшин, а Александр Бумагин отдал сотую результативную передачу в Регулярном чемпионате КХЛ.

Отметим, что вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек четвертый матч в этом сезоне отыграл на «ноль».

Три победы в трех матчах - таков итог игр "Северстали" в этой выездной серии. Череповецкая команда уходит на перерыв на шестой строчке Западной конференции. Следующий матч череповчане проведут 14 ноября - на своем льду они примут челябинский «Трактор».l

Тэги: хоккей
Фото: vk.com/hcseversta
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