Житель Вологодского района получит 32 тысячи рублей за найденные в гараже патроны времен ВОВ

В одном из гаражей поселка Фетинино Вологодского района обнаружили боевые патроны времен Великой Отечественной войны, сообщает региональное управление Росгвардии.

С заявлением о добровольной сдаче боеприпасов к правоохранителям обратился 44-летний житель поселка. Мужчина рассказал, что решил сделать уборку в гараже, который принадлежит его сожительнице. Женщина унаследовала недвижимость от покойного супруга. Разбирая вещи между верстаком и деревянной тумбой, мужчина обнаружил тяжелый сверток, внутри которого находились патроны со следами земли.

Специалисты установили, что находка – патроны калибра 7,62 мм, скорее всего, они были выпущены в годы Великой Отечественной войны. Сейчас боеприпасы направлены на экспертизу. Как они оказались в гараже, выясняют правоохранители, а мужчина, который обнаружил их и сдал, получит денежное вознаграждение. Сумма предварительной оценки сданного имущества составляет 32000 рублей.