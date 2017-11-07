В администрации Великого Устюга приставы за долги забрали «Toyota Camry»

В администрации Великого Устюна не осталось ни одного автомобиля на ходу, сообщает газета «Устюжаночка». Автомобиль «Toyota Camry» у чиновников забрали за долги судебные приставы.

По информации издания, в 2014 году, когда Федор Хабаров только вступил в должность главы Великого Устюга, администрация приобрела белую «Toyota Camry» за 995 тысяч рублей, и это был единственный автомобиль, который представители администрации использовали в работе и для поездок в командировки. В конце 2016 года автомобиль был арестован приставами. Как пояснили газете в службе судебных приставов, городская администрация задолжала взыскателю около 2 млн рублей.

–В настоящее время автомобиль «Toyota Camry» передан взыскателю в счет долга городской администрации. Иномарка была оценена в сумму порядка 1 млн. рублей. У администрации Великого Устюга есть и другие долговые обязательства, по которым в настоящее время ведется работа, – пояснил начальник ФССП по Великоустюгскому району Игорь Гладышев.

Сейчас автопарк администрации Великого Устюга представлен старой «Волгой». В прошлом году чиновники пытались ее продать за 60 тысяч рублей, но желающих не нашлось. Автомобиль не на ходу. Как только депутаты Горсовета утвердят новую начальную цену продажи, «Волгу» снова выставят на аукцион.

Как пишет «Устюжаночка», сейчас чиновники городской администрации ездят на личном автотранспорте. Например, глава города Сергей Капустин - на «Лексусе», а исполняющий обязанности главы городской администрации Алексей Израловский - на «Рено Дастер». Начальник отдела городского хозяйства Андрей Касаткин ходит пешком.

Отметим, что в Великоустюгском районе население более политически активно, чем в других районах области. В этом году после сентябрьских выборов представители четырех партий в Великом Устюге написали обращение на имя Эллы Памфиловой, в котором рассказали о нарушениях. А "Единая Россия" на последних выборах в заксобрание по Великоустюгскому району выиграла лишь с небольшим перевесом.