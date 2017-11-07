За 10 месяцев 2017 года в Вологде задержали 119 водителей, повторно севших за руль пьяными

За 10 месяцев 2017 года инспекторы в Вологде возбуждены уголовные дела в отношении 119 водителей, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения.

Всего за этот период от управления транспортными средствами отстранены 460 водителей, 328 водителей отказались выполнить законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По вине «нетрезвых» водителей за это время в Вологде зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 22 получили травмы.

На днях сотрудники ГИБДД проводили массовые проверки на улицах Герцена, проспекте Победы, Мохова по выявлению «нетрезвых» водителей. Как сообщает ГИБДД, за три дня было выявлено 15 пьяных водителей.