За 10 месяцев 2017 года в Вологде задержали 119 водителей, повторно севших за руль пьяными

07.11.2017 [Общество]

За 10 месяцев  2017 года инспекторы в Вологде возбуждены уголовные дела в отношении 119 водителей, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения.

Всего за этот период от управления транспортными средствами отстранены 460  водителей, 328 водителей отказались выполнить законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По вине «нетрезвых» водителей за это время в Вологде зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 22 получили травмы.

На днях сотрудники ГИБДД проводили массовые проверки на улицах Герцена, проспекте Победы, Мохова по выявлению «нетрезвых» водителей. Как сообщает ГИБДД,  за три дня было выявлено 15 пьяных водителей. 

- В случае если у Вас есть информация о том, что водитель транспортного средства находится за рулем в нетрезвом состоянии, незамедлительно сообщите ближайшему наряду дорожно-патрульной службы или в дежурную часть полиции по телефону 72-00-82 или 76-50-50, - сообщает Госавтоинспекция.

 

 

Тэги: пьяные водители
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