И.о. мэра Вологды Сергей Воропанов назвал чрезвычайной ситуацию со снегопадами в городе

Исполняющий обязанности мэра Сергей Воропанов назвал чрезвычайной ситуацию со снегопадами, которые прошли в Вологде на прошлой неделе.

- Снегопады, которые были у нас, я считаю, что это нестандартная ситуация. Это, наверное, режим чрезвычайной ситуации, потому что 40% месячной нормы выпало, это 18 сантиметров. Я телевизор крайне редко смотрю, но на выходных смотрел «Россию24», там в том числе город Вологда был приведен в пример как ситуация нестандартная по выпадению осадков, - говорит Сергей Воропанов.

Напомним, на прошлой неделе в БлогоVo был опубликован пост Алексея Черемушкина, в котором он очень метко, с иронией описал введение в Вологде "военного положения" и заседания ночных штабов в администрации города из-за выпадения снега:

- Пять главных городских чиновников не спят, не едят, ходят по дворам и координируют работу частного подрядчика.

Сегодня Newsvo спросил Сергея Воропанова, зачем для такой, казалось бы, обыденной ситуации, понадобились ночные штабы в администрации города. Сергей Воропанов объяснил "ночные бдения" тем, что именно ночью на улицах города «кипит основная работа» по уборке снега, которую нужно было контролировать.

По словам исполняющего обязанности мэра, «Магистраль» готова работать в городе в стандартных условиях, штатной ситуации, а в режиме ЧС сработала некачественно из-за слабого руководства.

- Как оказалось, на этот период руководителя предприятия не было в стране, он был в отпуске, а его заместитель просто не смог организовать должным образом работу. Сейчас принципы и подходы им обозначены, с моей стороны. Для них эта ночь тоже была бессонной, я думаю, что они не захотят повторения. Протокол мы составили, что им необходимо выполнить для подготовки, в том числе, и к чрезвычайным ситуациям, - отметил Сергей Воропанов.

В частности, подрядчику было рекомендовано уделить особенное внимание очистке тротуаров, пешеходных переходов от снега, нанимать субподрядчиков для работы в снежные дни. Заместители мэра будут дважды в неделю объезжать город и следить за его уборкой.

За некачественную работу «Магистраль» ожидают штрафы.