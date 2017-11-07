В Череповце на пустыре найден труп женщины
07.11.2017 [Происшествия]
Сегодня утром в Череповце на пустыре на рядом с перекрестком улицы Сталеваров и проспекта Победы найден труп женщины. На месте работают следователи.
- По предварительной версии, женщина без определенного места жительства, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено,- рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.
07.11.2017 [Общество]
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