В Череповце на пустыре найден труп женщины

Сегодня утром в Череповце на пустыре на рядом с перекрестком улицы Сталеваров и проспекта Победы найден труп женщины. На месте работают следователи.

- По предварительной версии, женщина без определенного места жительства, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено,- рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.