В Череповце на пустыре найден труп женщины

07.11.2017 [Происшествия]

Сегодня утром в Череповце на пустыре на рядом с перекрестком улицы Сталеваров и проспекта Победы найден труп женщины. На месте работают следователи.

- По предварительной версии, женщина без определенного места жительства, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено,- рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.

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