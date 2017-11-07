Закупка низкопольных автобусов в Вологде откладывается: УФАС выявило нарушения

Вологодское УФАС обнаружило нарушения в конкурсной документации на закупку низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе.

- Был объявлен конкурс, и в ходе конкурсных процедур была существенно снижена цена стоимость этих автобусов, но УФАС вмешалось и приостановило пока конкурсные процедуры. Насколько я помню, там претензия заключалась в том, что там был указан адрес поставки автобусов на базу «ПАТП» на Мудрова, а антимонопольщики говорят, что нужно было указать адрес администрации: Каменный мост, 4, - рассказал журналистам на пресс-конференции и.о. мэра Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, ранее сообщалось, что городская администрация купит для «ПАТП-1» 10 низкопольных автобусов. Транспорт предполагалось оставить в собственности города, не передавая перевозчику, из-за угрозы банкротства предприятия.

Согласно сайту госзакупок, начальная стоимость каждого автобуса была равна 5,46 млн рублей. На конкурс было подано две заявки. Один поставщик готов был продать администрации автобусы по цене 4,489 млн за каждый, другой – 4,462 млн рублей.

Сейчас закупка находится на стадии «работа комиссии».