В Вожеге погиб мужчина, устроивший пожар при курении

Накануне в поселке Вожега произошел пожар, который унес жизнь 58-летнего мужчины.

В начале пятого на улице Железнодорожная загорелся дом №13.

- Пожарные прибыли через 6 минут после возгорания. В 17:43 пожар был ликвидирован. Мужчина погиб, 61-летняя женщина, хозяйка дома, с ожогами головы, спины, верхних конечностей 1-й и 2-й степени госпитализирована в ЦРБ. Дом одноэтажный каркасный площадью 48 кв. метров. Кровля дома сгорела по всей площади, отделка повреждена по всей площади,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.