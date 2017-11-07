Вологодский «Северянин» стал победителем Кубка ММФЛ «Золотое кольцо»

Вологодский мини-футбольный клуб «Северянин» третий год подряд становится победителем Кубка ММФЛ «Золотое кольцо».



В прошедшие выходные в Костромской области прошел предсезонный турнир Кубка ММФЛ «Золотое кольцо». Соперниками вологодского «Северянина» (эта команда является сборной Вологодской области) стали ярославская «Аркада», «Олимпия» из Кирово-Чепецка, ивановский «Страйк» и местный «Элемент». Победитель был определен по итогам кругового турнира.



Одержав четыре победы в четырех матчах с общим счетом забитых и пропущенных мячей 17:7, МФК «Северянин» стал обладателем первого трофея нового сезона.



По итогам турнира организаторы также назвали лучших игроков. Два индивидуальных приза достались вологодской команде. Лучшим вратарем был признан Александр Лобанов, а MVP турнира стал Антон Колесов, который забил 2 мяча и отдал 7 голевых передач.