Вологодский «Северянин» стал победителем Кубка ММФЛ «Золотое кольцо»

07.11.2017 [Спорт]

Вологодский мини-футбольный клуб «Северянин» третий год подряд становится победителем Кубка ММФЛ «Золотое кольцо».

В прошедшие выходные в Костромской области прошел предсезонный турнир Кубка ММФЛ «Золотое кольцо». Соперниками вологодского «Северянина» (эта команда является сборной Вологодской области) стали ярославская «Аркада», «Олимпия» из Кирово-Чепецка, ивановский «Страйк» и местный «Элемент». Победитель был определен по итогам кругового турнира.

Одержав четыре победы в четырех матчах с общим счетом забитых и пропущенных мячей 17:7, МФК «Северянин» стал обладателем первого трофея нового сезона.

По итогам турнира организаторы также назвали лучших игроков. Два индивидуальных приза достались вологодской команде. Лучшим вратарем был признан Александр Лобанов, а MVP турнира стал Антон Колесов, который забил 2 мяча и отдал 7 голевых передач.

Тэги: Футбол
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