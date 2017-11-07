В администрации Вологды опровергли связь террориста Саипова с городом

07.11.2017 [Происшествия]

В администрации Вологды опровергли информацию федеральных СМИ о том, что мужчина, устроивший теракт в Нью-Йорке, до отъезда в США жил в городе. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции рассказал и.о. мэра Сергей Воропанов.

«Я был очень удивлен, когда прочитал это сообщение, и сделал запрос в  УМВД и УФМС по поводу того, является ли этот человек, имел ли какое-то отношение к городу Вологде и Вологодской области. Мне пришел письменный ответ, что нет, не имел. Никогда в Вологде не был, не зарегистрирован, не проживал», - рассказал на пресс-конференции во вторник Сергей Воропанов.

Напомним, 1 ноября издание Republic сообщило том, что  29-летний Сайфулло Саипов, который 31 октября совершил теракт в Нью-Йорке, до переезда в США жил в Вологде. Вологда была указана его местом жительства в Фейсбуке (аккаунт был удален правоохранителями после теракта).

31 октября водитель пикапа наехал на людей на Манхэттене. Погибли восемь человек, еще 11 ранены. В пикапе полицейские нашли записку, в которой Саипов присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Тэги: Терроризм
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