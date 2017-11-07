В Вытегорском районе по факту смерти охотника возбудили уголовное дело

В Вытегорском районе возбудили уголовное дело по факту смерти от ранения на охоте 34-летнего мужчины. Инцидент произошел на территории частного охотничьего хозяйства 24 октября.

Напомним, двое местных жителей отправились на охоту с карабинами. Обнаружив следы лося и предположив, что животное может находиться рядом, мужчины разошлись в разные стороны и стали преследовать животное.

- При этом, 43-летний мужчина, при отсутствии согласованности действий с напарником, осознавая, что тот также осуществляет преследование лося и перемещается по лесу, не имея достоверной информации о его точном местонахождении, в условиях недостаточной видимости произвёл выстрел из своего карабина в направлении животного, при этом пуля попала во второго охотника, причинив ему огнестрельное ранение, от которого 34-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Следователи также выяснили, что мужчины охотились на лося, не имея необходимого разрешения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ведется следствие.