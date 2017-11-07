В Белозерске покажут фильмы студентов ВГИКа

Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова. Фото vgik77-1.moskva-gid.info.

Белозерск станет одной из площадок 37-й Международного фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова, который пройдет в ноябре в Москве. В Доме культуры Белозерска 11 и 12 ноября покажут сорок документальных и художественных фильмов студентов ВГИКа.

Белозерцы смогут не только посмотреть работы будущих режиссёров, но и проголосовать за понравившийся фильм. Эти голоса будут учтены комиссией в общем голосовании в Москве, по итогам которого будут названы победители.

Белозерск был выбран в качестве площадки для показа фильмов из-за давних связей города с кинематографом.

- Дело в том, что организаторы московского кинофестиваля наслышаны об особенном интересе нашего города к кинематографу (здесь мы, конечно, вспомним В.М.Шукшина с его съемками «Калины красной»),- сообщает газета «Белозерье».

Главная цель студенческого фестиваля ВГИК - признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа.