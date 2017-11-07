В Сямженском районе насмерть сбили пешехода, идущего по дороге

07.11.2017 [Происшествия]

В Сямженском районе пешехода, шедшего по проезжей части, сбил автомобиль. ДТП произошло 3 ноября в 18:30 на 604 км автодороги Москва - Архангельск, сообщает ГИБДД по Вологодской области.

46-летний житель Архангельска за рулём автомобиля "DAF" с полуприцепом совершил наезд на 31-летнего пешехода, двигавшегося в попутном направлении по проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. На одежде погибшего не было светоотражателей.

В тот же день несколькими часами ранее произошло ДТП в Череповце, в котором пострадал ребенок. Около двух часов дня на проспекте Победы 29-летний водитель "ГАЗа", двигаясь задним ходом, совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая стояла сзади автомобиля. Пострадавшая лечится амбулаторно.

Тэги: ДТП, пешеходы
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