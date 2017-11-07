Госконтракт на строительство первого этапа нового моста через Шексну в Череповце заключили с АО «ВАД»

Первый этап строительных работ по проекту нового моста через Шексну в Череповце будет выполнять АО «ВАД». В минувшую пятницу представители компании подписали соответствующий контракт с руководством «Управления автомобильных дорог Вологодской области». Общая стоимость всех запланированных работ - 16,9 млрд рублей. АО «ВАД» было единственным участником аукциона на выполнение этих работ.

Напомним, строительство моста разделено на 4 этапа. Подписанный документ предполагает работы по строительству первого пускового комплекса первого этапа: расширение улицы Архангельской от Проспекта Победы до улицы Командарма Белова до шести полос и переустройство инженерных коммуникаций. По инициативе главы региона 554 734 220 рублей, необходимые на эти цели, уже выделены из областного бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

- До конца 2018 года нам необходимо завершить реконструкцию улицы, вынос сетей и выкуп земельных участков, чтобы подходы к мостовому сооружению были готовы в полном объеме, - поставил задачу губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По оценкам экспертов, ввод в эксплуатацию нового моста позволит перераспределить автомобильные потоки и вывести значительную часть транзитного транспорта из центральной части города. Кроме того, реализация этого проекта будет способствовать дальнейшему развитию индустриальных парков «Череповец» и «Шексна», а также позволит улучшить логистику на Водно-Балтийском водном пути и Северной железной дороге.

- Почти восемь лет мы готовили техническую документацию, разрабатывали планы по строительству мостового сооружения и согласовывали их в правительстве Российской Федерации. Этого момента долго ждали череповчане, поэтому сегодня действительно исторический день. Мы договорились о том, что начинаем строительство подходов к новому мосту за счет средств областного бюджета. В течение ближайших трех-четырех лет мы планируем войти в федеральные программы и в полном объеме получить федеральное финансирование, которое позволит завершить все этапы этого грандиозного проекта. Считаю, что это прекрасный подарок городу в канун его 240-летнего юбилея, - подчеркнул Олег Кувшинников.

Отметим, что Федеральное дорожное агентство поддержало целесообразность строительства моста в общем объеме 16,9 млрд. рублей и выразило готовность рассмотреть вопрос о предоставлении федерального софинансирования для реализации данного проекта в виде иных межбюджетных трансфертов в 2018 - 2023 годах.

Напомним, АО «ВАД» уже не первый раз получает крупные контракты на строительство дорог в Вологодской области. В частности, фирма ведет работы по строительству четвертого этапа обхода Вологды, стоимость работ - 13,1 млрд. рублей. Ранее «ВАД» ремонтировала 40 километров трассы Вологда-Медвежьегорск за 2,7 млрд рублей, строила второй этап обхода города Кириллов за 156,3 млн рублей. В 2011 году фирма "ВАД" получила контракт на выполнение работ по ремонту Окружного шоссе на участке от ул. Панкратова до ул. Ленинградской в Вологде за 100 млн рублей.

Кроме того, АО «ВАД» по госконтракту должно отремонтировать участок с 132 по 163 километр дороги «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» в Нюксенском районе, стоимость работ - почти миллиард рублей. В апреле 2017 года замгубернатора Виталий Тушинов сказал, что этот участок приведут в порядок в 2017 году, однако оказалось, что, согласно аукционной документации, все работы должны быть выполнены до конца ноября 2020 года.

Добавим, что в феврале 2017 года Управление автомобильных дорог Вологодской области заключило контракт с ООО "Пи-Эм-Эй" из Санкт-Петербурга. Фирме заплатили 12,2 млн рублей за оказание консультационных услуг по подготовке финансовой модели и обоснования выбора оптимального инвестиционного механизма реализации проекта по созданию этого моста.