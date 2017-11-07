39 мигрантов-нарушителей задержали полицейские в общежитии Череповца

07.11.2017 [Общество]

В Череповце в комнатах общежития на улице Мира полицейские во время рейда задержали 39 мигрантов-нарушителей. У всех иностранцев отсутствовали полисы медицинского страхования, которые каждый мигрант должен был оформить при пересечении государственной границы.

На всех нарушителей составили протоколы об административном правонарушении. Санкция соответствующей статьи КоАП предполагает  наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тэги: мигранты
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