39 мигрантов-нарушителей задержали полицейские в общежитии Череповца

В Череповце в комнатах общежития на улице Мира полицейские во время рейда задержали 39 мигрантов-нарушителей. У всех иностранцев отсутствовали полисы медицинского страхования, которые каждый мигрант должен был оформить при пересечении государственной границы.

На всех нарушителей составили протоколы об административном правонарушении. Санкция соответствующей статьи КоАП предполагает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.