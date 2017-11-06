В Череповецком районе грузовик задавил мужчину, лежавшего на дороге

Сегодня около полуночи в Череповецком районе произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

По предварительной информации областного УМВД, водитель грузового автомобиля "Скания" с полуприцепом ехал в сторону Санкт-Петербурга и совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части. В результате ДТП мужчина получил смертельную травму.

Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, аналогичное ДТП произошло в сентябре в Грязовецком районе - две машины проехали по лежащему на дороге мужчине.