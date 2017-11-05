Череповецкая «Северянка» не попала в «Финал четырех» Кубка России

С 1 по 3 ноября в Саратове, Казани и Красноярске проходил предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. Соперниками череповецкой команды по третьей зоне, игры которой принимал Красноярск, стали «Заречье-Одинцово» из Московской области, «Липецк-Индезит» и красноярский «Енисей».



В первый день череповчанки сравнительно легко в трех партиях выиграли у одного из лидеров Суперлиги - клуба «Заречье-Одинцово». В матче с «Индезитом» команды по очереди выигрывали сеты, и при счёте 2:2 всё решилось на тай-брейке, где сильнее оказалась «Северянка» - 15:11.



Путевка в «Финал четырех» разыгрывалась в заключительный день между череповецкой «Северянкой» и «Енисеем». Как сообщает сайт череповецкого клуба, «Северянка» одержала победу только в третьем сете - 25:23. Перевес в матче остался за «Енисеем» - 1:3.



В итоге путевку в «Финал четырех» от нашей зоны заработал красноярский «Енисей». «Северянка», которая заняла второе место, заработала денежный приз и продолжает готовится к матчам Чемпионата России в Высшей лиге А. Ближайшие игры пройдут 11-12 ноября, на своей площадке «Северянка» примет «Липецк-Индезит».